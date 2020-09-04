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مدير المساجد بـ الأوقاف: تعليم الناس محور رسالة الأنبياء.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
الشيخ محمد كيلاني
الشيخ محمد كيلاني
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محمود محسن
أكد الشيخ محمد كيلاني مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف أن رسالة الأنبياء هي تعليم الناس ونشر الأيمان مشيرا الى الصلة القوية بين الأيمان وتحصيل العلم.
وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الصحابي الجليل "أبو هريرة" وكان اسمه "عبد الرحمن بن صخر"  كان لديه شئ من العطف على القطط وكان دائما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يحمل هرة  فداعبه النبي وقال له "أقبل أبا هر" فجاء لقب أبو هريرة له من ذلك.

وتابع  مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف أن "أبو هريرة" هو أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعطي انطباع أن هذا الصحابي الجليل كان ملازما لرسول الله فتأثر به كثيرا.

وأشار كيلاني إلى أن الرسول عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى وجد أبو هريرة أن الناس أنشغلت وبعدت عن مجالس العلم بالمسجد ووجدهم مشغولون بالبيع والشراء وجعل الناس يعودون إلى المسجد والمبادرة للعلم والدروس وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
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