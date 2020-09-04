AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
قرر حي المنتزة أول، شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، اليوم الجمعة، إغلاق مطعم شهير بمنطقة سيدي بشر، لارتكابه عددًا من المخالفات القانونية.

جاء ذلك في حملة مكبره شنها الحي بتوجيهات المهندسة جيهان مسعود لإعادة الانضباط، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من تطبيقها.

أقرأ أيضًا:

قاد الحملة العميد أحمد حبيب مدير شرطة المرافق حملته المكبرة بمعاونة الإدارات التنفيذية والمعنية بذلك من شرطة المرافق، ادارة اشغال الطريق ووحدة الإزالة بالحي.

وتوجهت الحملة الى شوارع محمد نجيب، شارع البكباشي العيسوي، وشارع الصاغ محمد عبد السلام ، وشارع خالد بن الوليد.

واسفرت الحملة عن ضبط العديد من الإشغالات السافرة علي حرم الطريق العام، وتم التحفظ علي ٩٠ حالة اشغال، وغلق مطعم محمد أحمد للمخالفات القانونية به.

ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية
ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية
ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية
ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية
ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية

غلق 3 مقاهي وفض تجمعات الباعة الجائلين بالبحيرة

لمجابهة فيروس كورونا المستجد.. غلق 8 منشآت وضبط 29 حالة إشغال في الإسكندرية

إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"

بعد ساعات من جولة المحافظ.. غلق 3 محال مخالفة وتوقيع 9 غرامات في الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدولار بـ15.91 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4-9-2020

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

عريس يهجر عروسته في الصباحية.. والسبب حماتها

تحرش سياسي.. ماذا حدث بين دعاء خليفة وتنسيقية شباب الأحزاب؟

استخرج بطاقة تموين مستقلة على موقع دعم مصر

أخبار الرياضة.. اختفاء كأس أفريقيا من اتحاد الكرة.. مفاجآت جديدة بشأن نصف نهائي أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"