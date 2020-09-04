ارتكب مخالفات قانونية.. غلق مطعم شهير في الإسكندرية





جاء ذلك في حملة مكبره شنها الحي بتوجيهات المهندسة جيهان مسعود لإعادة الانضباط، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من تطبيقها.





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قاد الحملة العميد أحمد حبيب مدير شرطة المرافق حملته المكبرة بمعاونة الإدارات التنفيذية والمعنية بذلك من شرطة المرافق، ادارة اشغال الطريق ووحدة الإزالة بالحي.





وتوجهت الحملة الى شوارع محمد نجيب، شارع البكباشي العيسوي، وشارع الصاغ محمد عبد السلام ، وشارع خالد بن الوليد.





واسفرت الحملة عن ضبط العديد من الإشغالات السافرة علي حرم الطريق العام، وتم التحفظ علي ٩٠ حالة اشغال، وغلق مطعم محمد أحمد للمخالفات القانونية به.



