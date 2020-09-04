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حوادث

تصنيع وتدوير الحشيش.. ضبط عاطل حول منزله لمصنع مخدرات بالسويس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:15 م
ضبط عاطل حول منزله
ضبط عاطل حول منزله لمصنع مخدرات بالسويس
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مصطفى الرماح



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام، و20 قرص مخدر، كمية من الحنة وزنت  واحد كيلو جرام، العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش و مبلغ مالى و 2 هاتف محمول). بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وتابعت الإدارة نشاط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) قاما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وكذا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم إستهدافهم وضبط إثنين منهم.. بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث "جارى ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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