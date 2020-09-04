تنفيذ 10 قرارات إزالة لأدوار مخالفة بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملات التصدي للبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للبناء المخالف للحالات التي يجوز فيها التصالح،لافتًا إلى شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ 10 قرارات إزالة بحي شرق مشيرًا إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.





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كان المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ قد ترأس حملة مكبرة بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وفي وجود قوة أمنية من قسم ثاني أسيوط لتنفيذ قرارات الازالة الصادره للبناء المخالف والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء حيث تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بشارع المشتل بمنطقة الوليدية لأدوار مخالفة وواجهات وسور بأرض زراعية وسور أحد النوادي وتم التنفيذ بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للحي ووحدة التدخل السريع التابعة للمحافظة.





وقال محافظ أسيوط إن المحافظة نفذت عدة حملات متكررة لتنفيذ الإزالات للمباني المخالفة التي لا بجوز فيها التصالح وذلك على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن مؤكدًا إنه سيتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم عليهم مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات الهندسية وشن حملات يومية لإزالة كافة التعديات.



