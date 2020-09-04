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أخبار البلد

أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:34 م
ندوة صدى البلد حول
ندوة صدى البلد حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد أفريقيا
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حوار : أمينة الدسوقى - تصوير : عز حسين

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن أفريقيا بها من الأزمات والمشكلات مايكفيها قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تضرر القارة السمراء وباء كوفيد 19.

وتابع العمدة خلال ندوة أعدها موقع صدى البلد حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد أفريقيا - تنشر لاحقا- إن دول القارة السمراء مرتبطة بدول عظمى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي فضلا عن ارتباطها المباشر مع الصين لافتا إلى تلك القوي تضررت أيضا بالفيروس وبالتالى ألقت بظلالها عن دول القارة .

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وأوضح العمدة أن هناك تقارير أمينة ترصد حجم الأضرار التى ستلحق بالقارة السمراء حراء فيروس كورونا المستجد والتى من بينها إنزلاف مايقرب من 300 مليون مواطن للفقر و20 مليون وظيفة ستفقدها أفريقيا.

وأشار استاذ الاقتصاد الدولى إلى أن الصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة الأفريقية باعتبارها قوي تنافس كلا من أمريكا وأوروبا داخل القارة.

وأكد أن الأزمة المنتظرة بعد فيروس كورونا المستجد هي زيادة ديون أفريقيا حيث أن تلك الدولة ستقترض من أجل سد احتياجاتها.

أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور
أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور
أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور
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