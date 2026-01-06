موهبة جزائرية تدخل حسابات الأهلي.. رمضاوي الخيار الجديد للهجوم.. اللاعب تحت السن ونادي برتغالي يهدد الصفقة

دخل محمد الأمين رمضاوي مهاجم نادي بارادو الجزائري الشاب دائرة اهتمامات النادي الأهلي بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في إطار البحث عن تعزيز الهجوم بعناصر شابة قادرة على التطور والاستثمار طويل المدى.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الجزائرية ويملك إمكانيات هجومية كبيرة تؤهله ليكون إضافة قوية لأي فريق يسعى لدعم خط هجومه.

وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي وضعت رمضاوي ضمن قائمة مختصرة من اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق خاصة أنه مواليد 2005 وسيتم تسجيله كلاعب تحت السن دون التأثير على قائمة الأجانب وهو ما يمثل فرصة ذهبية لاستقطاب موهبة واعدة لمستقبل الفريق.

ويتميز المهاجم الجزائري بالقدرة على اللعب داخل منطقة الجزاء ولديه بنية جسدية قوية تصل إلى 1.90 متر ما يمنحه الأفضلية في التعامل مع المدافعين خلال المباريات الحاسمة.

موقف نادي بارادو

يرتبط رمضاوي بعقد ممتد مع نادي بارادو حتى صيف 2028 مما يمنح إدارة النادي الجزائري الأفضلية في أي مفاوضات مستقبلية.

وكشفت المصادر أن الأهلي يدرس حاليًا التواصل الرسمي مع إدارة بارادو لمعرفة المطالب المالية والبدء في خطوات التفاوض المحتملة وسط ثقة كاملة في قدرة اللاعب على التطور وتحقيق الإضافة المطلوبة.

متابعة أوروبية وعربية

لم يقتصر اهتمام الأهلي على رمضاوي فقط فهناك عدة أندية عربية وأوروبية تتابع اللاعب عن قرب حيث كشفت تقارير جزائرية سابقة عن اهتمام نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بضمه مستفيدًا من تجربة ناجحة مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني في محاولة لتكرار النجاح مع هذه الموهبة الصاعدة.

سجل حافل بالأرقام

محمد الأمين رمضاوي انضم إلى الفريق الأول لنادي بارادو مطلع عام 2024 وشارك حتى الآن في 45 مباراة رسمية سجل خلالها 9 أهداف إضافة إلى 6 أهداف وصناعة هدفين خلال الموسم الحالي مما يعكس تطورًا واضحًا في مستواه الفني وقدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

كما مثل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا وما زال ينتظر الفرصة للظهور مع المنتخب الأول في المستقبل القريب.

ويعد محمد الأمين رمضاوي اليوم واحدًا من أبرز اللاعبين الواعدين في الجزائر ويبدو أن انتقاله إلى الأهلي سيكون خطوة مهمة في مسيرته ما يمنحه الفرصة للتطور ضمن بيئة تنافسية قوية ولإثبات نفسه على المستوى القاري.

ومع متابعة إدارة الأهلي للمواهب الشابة فإن ضم رمضاوي قد يمثل مستقبلًا هجوميًا واعدًا للفريق الأحمر خلال المواسم المقبلة.