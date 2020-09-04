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مرأة

بفستان ملفت.. فيفي عبده تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:56 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي.


تألقت فيفي عبده في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة  باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بأنه بسيط.

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وظهرت فيفي عبده حافية القدمين، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكز على الألوان الترابية الهادئة.

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