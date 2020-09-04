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حوادث

شبهة جنائية وراء الحادث..العثور على جثة شاب بجوار دير فى قنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:57 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شاب بجوار دير فى قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة شاب فى منطقة نجع العمياء بقرية حجازة قبلى.

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تبين من المعاينة الأولية للجثة، أن شبهه جنائية وراء واقعة و فاة صاحب الجثة، لوجود آثار عنف تدل على ذلك. 

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الجثة، و كشف ملابسات الواقعة، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لموقع الجثة للمعاينة و إصدار أمر بنقلها المشرحة.

دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.


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