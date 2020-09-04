منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لمونديال القارات فى دبي

يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكره التدريبى المغلق بالإسكندرية بقيادة مصطفي لطفي وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.





وانطلق معسكر فراعنة الشاطئية أمس الخميس على ان يستمر حتي الاربعاء القادم ويخوض خلالها ثلاث مباريات ودية ايام7 و 8 و9 سبتمبر مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.





وتجرى فعاليات معسكر منتخب فراعنة الشاطئية تحت إشراف الدكتورة سحر عبدالحق عضوا اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة.





ويتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز علي رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز علي النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلي المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية .





وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهرو احمد سليمان حارسه المرمي ومصطفي سمير و مصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفي لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد. حراس مرمي و احمد ياسر مصر للتامين و علي حسين و اسلام هشام نجوم المستقبل و اسلام عزت و احمد يحي و محمد بدر و عمرو خيري.





ويقود منتخب الكرة الشاطئية مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب وعمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع. مدرب وياسر بعد الخالق حراس مرمي ودكتور محمود رفاعي. طبيب و عباس حسانين. مدلك وشريف نعيم مسؤل مهمات.