بيري محمد تكتب: الحب غير المشروط

كلنا عارفين ان حب شيء من اجل شيء آخر هو حب مشروط .. طيب جربت تحب حب غير مشروط .. سؤال ومش عايز اجابة منك، جاوب بينك وبين نفسك.. هو أنت ليه عايز تقرب من ربنا؟ ليه عمال تعافر عشان توصلُّه؟ ليه اصلًا بتحبه؟.. و ليه عايزُه يحبك ويرضى عليك.. ؟

نجاح؟ فلوس؟ صحة؟ امان مادي؟ مستقبل مضمون؟ حماية من وجع الناس؟ سيطرة على الظروف ؟





لو متوقع اي حاجة من دي في المقابل.. مظنكش اخترت الإله الصح.. سيدك مات مصلوب بالمناسبة.. "وليس العبد افضل من سيّده"..

يعني ممكن كمان توصل معاك للصلب.





فا لو عامل حسابك على دنيا مضمونه وإله زي مصباح على الدين كدة يحققلك كل اللي تتمناه، اظنك غلط في العنوان. الله بتاعنا عايزك لشخصك هو مش لحاجة حواليه.. ونفسه تعوزه لشخصُه بس .. الله مشاعره حساسة جدًا، بيتجرح من احساس انه وسيلة او طريقة بنستخدمها للوصول لحاجة تانية. الله عايز حد يحبه لذاته مش للخير اللي بيديه.. فا ارجوك الوقت اللي جاي وانت داخل تقعد قدامه.. ارمي اي طلبات وتوقعات وصفقات عايز تعملها معاه لانه ابسط وارقى واحلى من كل الكلام ده..





جرب تصلي انك تعرفه وتحبه وتكتفي بيه هو، مش بأي حاجة بيديهالك، جرب تسمعه وتشاركه احلامه وافكاره.. اه جرب تركن حكاويك وطلباتك واطماعك الخايبة اللي دوشت نفسك بيها سنين وحاول تسمع منه هو عن نفسه .. جرب تخليه يحكيلك هو عن نفسه وعن شخصيته وعن صفاته ..





هو حلو كشخص مش كـATM كل ما تتزنق في فلوس أو تحتاج حاجة تيجي تصرف من عنده.. هو حلو كصديق مش كـ"حارس شخصي" بتجيله في اي مشكله وعايزه يجيبلك حقك.. هو يستاهل يتسمع كتير.. ويتعبد لنفسه مش لحاجة جاية من ورا عبداته.. هو يستاهل الحب اللي بتقدمهوله لانه فعلًا ابرع جمال.. مش لانه الله فا اللي هو هتعصر على نفسك لمونه وتروح تقعد معاه الشوية اللي يديك بيهم شوية فلوس على راحة على صحة ... الخ .. لا هو احلى من كدة بكتير ..





الملخص..