في حملات مكبرة.. تنفيذ قرارات إزالة بـ3 عقارات بأحياء الإسكندرية.. شاهد





واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وفي حي العامرية ثان، شن الحي حملة على العقارات المخالفة بقيادة الأستاذ عصام عبدالمنعم سكرتير الحى ورئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال طريق وشئون قانونية والإدارات المعنية وفى وجود مأمور القسم و الكول الأمني من قسم العامرية ثان.





وأسفرت عن تنفيذ إزالة بعزبة المكرونة بالهوارية عبارة عن دور اول علوي بالقرار رقم 75 لسنة 2020 بمعرفة المقاول، وجارى الاستمرار في الحملات للقضاء عل ظاهرة البناء المخالف.





وفي حي الجمرك، تابع محمد المغربي، سكرتير عام الحي بمرافقة الإدارات المعنية بالحي ، بمتابعة إيقاف أعمال مخالفة وإزالة فورية للحوائط الداخلية للدور الحادي عشر ، للعقار الكائن ١٧ الهلال، بالجمرك .

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وفي برج العرب، غرب الإسكندرية، تمكن مركز ومدينة برج العرب من تنفيذ قرار فورى عباره عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة ٨٠ م٢ بنجع أحمد بجوار مدرسة سيدي وحيدة ببرج العرب القديم.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.