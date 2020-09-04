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رياضة

رامي صبري وشيما صابر يخطفان الأنظار على حمام سباحة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:45 م
رامي صبري وشيما صابر
رامي صبري وشيما صابر
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محمد بدران

نشر رامي صبري مدافع نادي انبي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر رامي بصحبة زوجته الإعلامية شيما صابر على حمام السباحة اثناء قضاء الإجازة الصيفية وعلق على  قائلًا: "وقت ممتع".

وتركت شيما صابر شعرها متطايرا إلى الوراء، واختارت أن تبرز جمال ملامحها بماكياج مميز، نالت إعجاب متابعيها.

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي قرانه مؤخرا على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"،  في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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Quality time🌞 @hiltonheliopolis

A post shared by Rami Sabri - رامي صبري (@ramysabryofficial8) on

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