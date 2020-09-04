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حوادث

شاهد.. أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:54 م
أعمال تطوير مجمع
أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء
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عمرو خليفة - جودت عيد
يجري العمل على قدم وساق داخل مجمع محاكم الجلاء؛ والذي تعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ترميمه ورفع كفاءته، برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي , برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء.

وحصل «صدى البلد» على صور تكشف اعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء.

مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011 , وظل مغلقًا , ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيهات الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل, وعلى أحدث التصميمات .

وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبني إلى تطويره  تكنولوجيًا اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي .

شاهد.. أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس
شاهد.. أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس
شاهد.. أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس
شاهد.. أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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