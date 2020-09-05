مكناش نتخيل الجمال ده.. ماذا قال أهل الإسكندرية عن مساجد محور المحمودية.. فيديو

"بيهدوا الجوامع ومساجد ربنا؛ هل لأن إحنا كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وتنمية" كانت هذه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مسجد الفريق عبدالمنعم رياض بمنطقة سموحة السبت الماضي، والذي يعتبر تحفة معمارية إسلامية.

وأضاف «السيسي» على هامش افتتاح محور المحمودية الجديد وعددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية: «أزلنا 30 مسجدا وبنيناها مرة تانية، ... القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام ما يرضيش ربنا بس هم والله ما يعرفوا ربنا، بقى إحنا بنهد جوامع ربنا؟ أستغفر الله العظيم، يارب تبقوا زينا في عمل حساب لربنا".

وأقيمت اليوم شعائر صلاة الجمعة بتسعة مساجد جديدة بمدخل سموحة ومحور المحمودية الجديد وبشائر الخير ٣، تحت رعاية أ. د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وتتراوح مساحة المساجد بين ٧٥٠ م و١٠٠٠ متر مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة والتي تليق ببيوت الله عز وجل، وكل مسجد ملحق به دار مناسبات واسعة رحبة.





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وهذه المساجد جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية، والتي تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات

وشتى الميادين، وتجمع هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ.

وقد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية واللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ ورؤساء الأحياء والقيادات الشعبية والتنفيذية صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين ببشائر الخير ٣.

مساجد محور المحمودية

وفى محور المحمودية، تم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية، بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها وتسليمها لمديرية الأوقاف بالإسكندرية وتسليمها لأفضل الأئمة بالمحافظة، ويحمل كل مسجد اسم شهيد من شهداء الواجب، الذين جادت روحهم الطاهرة دفاعًا عن مقدراته.

والمساجد السبعة هي مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وإمامة الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك، وإمامة الشيخ محمد عبده متولي أبوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على إدريس، وإمامة الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد، وإمامة الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد، وإمامة الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى، وإمامة الشيخ علي كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة، وإمامة الشيخ إبراهيم على زايد.

وهنأ محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف شعب الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف لعدد ٧ مساجد كبيرة على محور المحمودية، مشيدًا بالبنية الإنشائية لهذه المساجد وأنها جميعا مبنيه على الطراز الإسلامي، وجميعها تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتًا إلى أنه تتراوح مساحة

المساجد من ٧٥٠ م إلى ١٠٠٠ م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها والتي كانت عشوائية ومبنية على أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.

ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، ووجه بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدا عليهم بضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

وقال الشيخ محمد خشبة، إن الإسكندرية تزينت اليوم لافتتاح هذه المساجد التي تعد من الصروح العظيمة التي تدل على عظمة البناء والتشييد وعلى النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الآونة، مشيرًا إلى أنه كلف قيادات المديرية بإلقاء خطبة الجمعة في هذه المساجد الجديدة.

من جانبه قدم الشيخ محمد عبده متولي إمام مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي، الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة التنفيذية على هذا الصرح العملاق، الذي تم إنشائه على أحدث طراز لخدمة أهالي الإسكندرية.

وقال في تصريحات لصدى البلد:"إن المسجد شُيد على أحدث نظام ونشكر القيادة السياسية على هذا الصرح الشامخ من عمارة وتشييد لم نر قبل مثل هذا البناء الفخم".

فيما قال وليد فتحي، مدرس رياضيات من سكان محرم بك، إن افتتاح المسجد كان رائعًا، والمسجد جميل جدًا من حيث الاتساع والتجهيزات، والقائمين على المسجد مدربين على أعلى المستجد"

وأضاف فتحي: "اللي أنا شايفه شيء جميل وشيء رائع، كلنا مبسوطين باللي عمله الرئيس السيسي، وربنا يوفقه ... المساجد اللي اتبنت على المحور مساجد جميلة جدًا ونظيفة جدًا وكل مسجد تم هدمه أثناء إنشاء المحور، أعيد بناءه من جديد بشكل أكبر وأوسع وبصورة أكثر روعة من قبل".

وأشار أحد المصلين الشباب إلى أنى "المسجد رائع وجميل، ولم أكن أتخيل إن المسجد بهذه الروعة وبهذا الجمال ... الديكور جميل وبسيط ومريح للعين ويخلي النفس مطمئنة".

وأضاف إننا لم نر من قبل مساجد بهذه التصميمات التي تحاكي التصميم الأوروبي إلا في هذه الفترة.