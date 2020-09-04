أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل ترفع أسعار متجر تطبيقاتها في 4 دول .. 3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2.. طرح iPhone 12 بتقنية 5G.. طريقة حذف حسابك من فيسبوك نهائيًا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أطلقت شركة سامسونج هاتفها العملاق القابل للطى Galaxy Z Fold2، الذى يحتوى على عدد من الميزات المهمة التى تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطى مثل معالج Snapdragon 865 القوى، وبطاريته الكبيرة بقدرة 4500 مللى أمبير، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف المتميزة.
أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن هاتفيها الأحدث Enjoy 20 5G، و Enjoy 20 Plus 5G، اللذين يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسط، ويشبه الإصدار الـ Plus، هاتف الشركة الرائد Mate 30 Pro ن حيث إعدادات الكاميرا الخلفية التي تأتي في نظام دائري، أما الواجهة الأمامية فتأتي مع شاشة كاملة تغطي ما يصل إلى 92% من جسم الهاتف، إذ يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة.
كشفت تقارير أن شركة آبل Apple ستقوم بتأجيل واحدة من أهم الميزات في نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، والتى تتعلق بالخصوصية حيث من المفترض أن تقوم هذه الميزة بأخذ الإذن من المستخدمين عند قيام التطبيقات بتخزين معلومات خاصة بهم.
كشفت تقارير أن أحدث نسخة من لعبة Super Mario Bros Battle Royale والمشهيرة ب " سوبر ماريو" ستصدر رسميا للاعبي منصة الألعاب Nintendo Switch في الأول من شهر أكتوبر القادم.
في خطوة ستربك المطورين على متجر التطبيقات App Store، أعلنت شركة آبل Apple ، أنها ستقوم برفع أسعار متجرها في 4 دول من بينها المملكة العربية السعودية، حيث ستدخل التنفيذ في الأبام القليلة القادمة.
في مثل هذا اليوم، في الرابع من سبتمبر، عام 1998، أسسا شابين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، لاري بايج Larry Page ، و سيرجي برين Sergey Brin، محرك البحث الأضخم في العالم، جوجل، والذى يسيطر بنحو 90 % من سوق البحث العالمي.
في مفاجأة صادمة لمنتظرى هواتف آيفون القادمة من شركة آبل، ذكرت تقارير أن مجموعة هواتف iPhone 12 لن تأتى جميعها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وإنما من المقرر أن يأتى هاتف وحيد فقط وهو الهاتف الأغلى في المجموعة iPhone 12 Pro Max.
يعانى بعض مستخدمي فيسبوك فى بعض الأحيان لتعرض حساياتهم لخطر الإختراق جراء الوقوع فريسة لأحد المخترقين، أو إنشاء حساب جديد بديلًا للقديم، و رغبتهم فى حذف أحدهما نهائيًا بدلًا من تعطيله حسب رغبتهم، إلا أن الخطوة الأخيرة تكلفهم الكثير من الجهد والوقت لتنفيذها فى أفضل شكل.