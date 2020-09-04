أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل ترفع أسعار متجر تطبيقاتها في 4 دول .. 3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2.. طرح iPhone 12 بتقنية 5G.. طريقة حذف حسابك من فيسبوك نهائيًا

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تجعلك تتردد قبل شرائه.. 3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي

أطلقت شركة سامسونج هاتفها العملاق القابل للطى Galaxy Z Fold2 ، الذى يحتوى على عدد من الميزات المهمة التى تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطى مثل معالج Snapdragon 865 القوى، وبطاريته الكبيرة بقدرة 4500 مللى أمبير، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف المتميزة.



