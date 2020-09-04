AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل ترفع أسعار متجر تطبيقاتها في 4 دول .. 3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2.. طرح iPhone 12 بتقنية 5G.. طريقة حذف حسابك من فيسبوك نهائيًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا.
أخبار العلوم والتكنولوجيا.
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
 

أطلقت شركة سامسونج هاتفها العملاق القابل للطى Galaxy Z Fold2، الذى يحتوى على عدد من الميزات المهمة التى تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطى مثل معالج Snapdragon 865 القوى، وبطاريته الكبيرة بقدرة 4500 مللى أمبير، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف المتميزة. 


أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن هاتفيها الأحدث Enjoy 20 5G، و Enjoy 20 Plus 5G، اللذين يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسط، ويشبه الإصدار الـ Plus، هاتف الشركة الرائد Mate 30 Pro ن حيث إعدادات الكاميرا الخلفية التي تأتي في نظام دائري، أما الواجهة الأمامية فتأتي مع شاشة كاملة تغطي ما يصل إلى 92% من جسم الهاتف، إذ يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة.


كشفت تقارير أن شركة آبل Apple ستقوم بتأجيل واحدة من أهم الميزات في نظام تشغيلها الجديد iOS 14 ، والتى تتعلق بالخصوصية حيث من المفترض أن تقوم هذه الميزة بأخذ الإذن من المستخدمين عند قيام التطبيقات بتخزين معلومات خاصة بهم. 


كشفت تقارير أن أحدث نسخة من لعبة Super Mario Bros Battle Royale والمشهيرة ب " سوبر ماريو" ستصدر رسميا للاعبي منصة الألعاب Nintendo Switch في الأول من شهر أكتوبر القادم. 


في خطوة ستربك المطورين على متجر التطبيقات App Store، أعلنت شركة آبل Apple ، أنها ستقوم برفع أسعار متجرها في 4 دول من بينها المملكة العربية السعودية، حيث ستدخل التنفيذ في الأبام القليلة القادمة. 


في مثل هذا اليوم، في الرابع من سبتمبر، عام 1998، أسسا شابين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، لاري بايج Larry Page ، و سيرجي برين Sergey Brin، محرك البحث الأضخم في العالم، جوجل، والذى يسيطر بنحو  90 % من سوق البحث العالمي. 


في مفاجأة صادمة لمنتظرى هواتف آيفون القادمة من شركة آبل، ذكرت تقارير أن مجموعة هواتف iPhone 12 لن تأتى جميعها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وإنما من المقرر أن يأتى هاتف وحيد فقط وهو الهاتف الأغلى في المجموعة iPhone 12 Pro Max. 


يعانى بعض مستخدمي فيسبوك فى بعض الأحيان لتعرض حساياتهم لخطر الإختراق جراء الوقوع فريسة لأحد المخترقين، أو إنشاء حساب جديد بديلًا للقديم، و رغبتهم فى حذف أحدهما نهائيًا بدلًا من تعطيله حسب رغبتهم، إلا أن الخطوة الأخيرة تكلفهم الكثير من الجهد والوقت لتنفيذها فى أفضل شكل.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا | عطل فني مفاجئ يصيب إنستجرام.. واستمرار الهجوم على فيسبوك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تطرح Galaxy Note 20 بسعر أرخص من Note10.. وفيسبوك ستوقف الإعلانات السياسية على منصتها

أرخص من سابقتها.. تسريبات تكشف أسعار هواتف سامسونج القابلة للطي .. فيديو

تقارير: سامسونج ستواجه مشكلة كبيرة بسبب هواتف Galaxy Note 20

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 5G.. صور

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20.. و3 حقائق صادمة عن هواتف iphone 12 القادمة

ترشيحاتنا

علاج انخفاض ضغط الدم .. معلومات تريحك من هذا الشبح نهائيا

الأهلي ووادي دجلة .. 30 دقيقة تعادل سلبي وتألق من الشناوي والحكم يرفض اللجوء للفار

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

على طريقة دي ماريا.. حمدي فتحي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك دجلة

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور