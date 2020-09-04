إزاى تحذف حسابك على فيسبوك نهائيًا فى 3 خطوات فقط

يعانى بعض مستخدمي فيسبوك فى بعض الأحيان لتعرض حساياتهم لخطر الإختراق جراء الوقوع فريسة لأحد المخترقين، أو إنشاء حساب جديد بديلًا للقديم، و رغبتهم فى حذف أحدهما نهائيًا بدلًا من تعطيله حسب رغبتهم، إلا أن الخطوة الأخيرة تكلفهم الكثير من الجهد والوقت لتنفيذها فى أفضل شكل.





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسهل طريقة لتنفيذ أى من الخطوتين.





الخطوة الأولى: تعطيل الحساب

1- انتقل إلى قائمة إعدادات فيسبوك. 2- اختر إدارة الحساب، وهناك ستجد "تعطيل الحساب". وعندما يتم تعطيل الحساب، لا يمكن لأي شخص آخر رؤية الملف الشخصي. بينما تظل بعض المعلومات، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى الأصدقاء، مرئية.





الخطوة الثانية: حذف الحساب نهائيًا





1- اذهب إلى هذا الرابط

2- اذا كنت ترغب فى نسخة من كل بياناتك قبل الحذف، اضغط على Download your information.

3- اضعط على delete account، ثم إدخال كلمة المرور سيتم حذف الحساب نهائيًا بعد 30 يوم.