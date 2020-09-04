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تكنولوجيا

فيسبوك يكشف عن تحديثات جديدة لحذف مشاركات مستخدميه

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
فيسبوك يكشف عن تحديثات
فيسبوك يكشف عن تحديثات جديدة لحذف مشاركات مستخدميه
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قسم التكنولوجيا
كشفت إدارة منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك عن تحديثات جديدة تتيح إزالة أو حظر المحتوى الخاص بالمستخدمين فى حالة تشكيل أى عقبات قانونية أو تنظيمية على الشركة.

يأتى ذلك بعد تهديد فيسبوك أستراليا بإزالة المحتوي الخاص بالمستخدمين، ليبدو أن التحديثات ستشمل جميع منصات فيسبوك حول العالم، حيث تم إرسال إشعارات للمستخدمين حول الإجراءات التنظيمية الجديدة للموقع، والتى ستسري بدءًا من أكتوبر المقبل.

وبحسب CNET التقني، قالت فيسبوك إن التحديث الجديد سيتيح مرونة أكثر مما سبق للموقع لتغيير خدمته بسهولة، بحيث يمكنه مواصلة العمل و اتخاذ الإجراء المناسب حيال لأي إجراءات قانونية تتعرض لها الشركة، الأمر الذى يعني تغيير اللوائح في جميع أنحاء العالم.

يأتى ذلك بعدما تعرضت فيسبوك مؤخرا لانتقادات لاذعة بسبب فشلها فى التصدى لخطاب الكراهية ومكافحته عبر منصتها الإلكترونية، مما دفع المعلنون لإطلاق حملة مقاطعة للموقع فى يوليو الماضى، رافضين نشر أى من إعلانتهم عبر منصة التواصل الأشهر فى العالم.

من ناحية أخري جاء هذا القرار فى نفس القوت الذى قرر فيه موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر التحقق من صحة تغريدات الرئيس الأمريكي، التى خلقت حالة من اللغط حول التصويت عبر البريد وتزوير الانتخابات.

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