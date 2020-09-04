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رياضة

الـ VAR ومخالفة تلغيان هدفين لـ مصر المقاصة في شباك الإسماعيلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قرر حكم مباراة الاسماعيلي امام مصر المقاصة الغاء هدف لـ المقاصة في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، كان قد سجله عمرو مرعي، عقب خطأ في وسط الملعب. 

وقبل ذلك بدقائق، أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري، وبعد العودة إلى الـ VAR ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.

وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.
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