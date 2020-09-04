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السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.


وقالت المواطنة للرئيس : « أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد » ، فرد عليها الرئيس : « اللى انت عايزة هيتعمل » ، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها ، وسألها الرئيس : « مين قالك لا .. احنا عنينا ليكى .. عايزة إيه تانى ».


ودعت السيدة للرئيس : « ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ».


وأجرى  الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.

كما أنه حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين. 

ووجه الرئيس السيسى حديثه للمهندسين القائمين على المشروعات قائلا: « ضروري تنهوا المشروعات قبل المدارس ».
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور
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