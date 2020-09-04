AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجاحه في التسعينيات.. مصطفى قمر يطرح ألبومه الجديد لمن يهمه الأمر 2

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:31 م
مصطفى قمر - لمن يهمه
مصطفى قمر - لمن يهمه الامر 2
Advertisements
سعيد فراج
أفرج الفنان مصطفى قمر، عن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «لمن يهمه الأمر 2»، وطرح أغانيه عبر قناته الرسمية على يوتيوب. 

ويضم ألبوم مصطفى قمر، الجديد «لمن يهمه الأمر 2» 7 أغان، هي: (مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة، هغنيلك). 

وتعاون مصطفى قمر، في ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر 2»، مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: (رضا زايد والراحل سامح العجمى، أشرف السرخوجلى، وآخرون)، بينما قام مصطفى قمر، بالتوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم كاملة. 


وكان مصطفى قمر، قد بدأ العمل على أغاني ألبوم «لمن يهمه الأمر 2» قبل عامين، وذلك بعد أن قدم الجزء الأول من الألبوم في فترة التسعينيات، وحقق نجاحا كبيرا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمن يهمه الأمر.. مصطفي قمر يشوق جمهوره لـ ألبومه الجديد.. التفاصيل

مصطفى قمر يشوق جمهوره لأعماله الفنية القادمة

مصطفى قمر ينشر مقطعا من إحدى أغاني ألبومه

مصطفى قمر يشارك مع شقيقه في غناء «مسافر»

بمقطع فيديو مع شقيقه.. مصطفى قمر يروج لأغنية مسافر

أشرف السرخوجلي لمصطفى قمر: شجاعتك جعلتنا نقدم أعمالاً تعبر عن روحنا

ترشيحاتنا

الأهلي والاتحاد .. سيطرة الإسكندرانية تواجه طموح المارد الأحمر بحثا عن اللقب الغائب في السلة

دماء غزيرة على جسدك.. أرمل يكشف الكلمات الأخيرة لزوجته المقتولة في عيد ميلادها

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

فيديو جراف.. معلومات عن سد "نيريري" الذي تنفذه مصر في تنزانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني