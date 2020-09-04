بعد نجاحه في التسعينيات.. مصطفى قمر يطرح ألبومه الجديد لمن يهمه الأمر 2

أفرج الفنان مصطفى قمر ، عن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «لمن يهمه الأمر 2»، وطرح أغانيه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





لمن يهمه الأمر 2 » 7 أغان، هي: ( مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة، هغنيلك ). ويضم ألبوم مصطفى قمر ، الجديد «مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة، هغنيلك





وتعاون مصطفى قمر، في ألبومه الجديد « لمن يهمه الأمر 2 »، مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: ( رضا زايد والراحل سامح العجمى، أشرف السرخوجلى، وآخرون )، بينما قام مصطفى قمر، بالتوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم كاملة.









وكان مصطفى قمر، قد بدأ العمل على أغاني ألبوم «لمن يهمه الأمر 2» قبل عامين، وذلك بعد أن قدم الجزء الأول من الألبوم في فترة التسعينيات، وحقق نجاحا كبيرا.