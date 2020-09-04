لظهوره المتكرر مع دينا الشربيني| هل فقد عمرو دياب بريقه في كليباته





ولكن عددا كبيرا من محبي الهضبة رفضوا هذا التفسير، ورأوا أن ظهوره المتكرر يفيده أكثر مما يضره، فضلا عن أنه يزيد من شعبيته الطاغية.







وبرر هؤلاء ضعف المشاهدات بعدة أسباب، السبب الأول وراء عدم تحقيق عمرو دياب الملايين المتوقعة، هو تسريب الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه عبر خاصية لإحدى شركات المحمول، وذلك قبل طرحه رسميًا.





السبب الثاني يعود لتفوق تطبيق أنغامي على موقع يوتيوب، حيث حقق الألبوم على تطبيق الأغاني الشهير 6 ملايين استماع في أسبوعين فقط، ويتصدر المنصة الغنائية، وذلك بسبب تفضيل البعض للاستماع للأغاني عبر أنغامي فضلا عن يوتيوب بسبب سهولة استخدام التطبيق.



السبب الثالث لأن هناك العديد من القنوات بموقع يوتيوب غير الموثقة ولا تنتمي أي صلة بعمرو دياب تقوم بطرح أغاني عمرو دياب، فبالرغم من تحقيق الهضبة أرباحا من خلال هذه الطريقة إلا أنها كانت عائقا في تحقيق الملايين عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرو دياب فقد بريقه في كليباته.وبرر هؤلاء وجهة نظرهم بنسب المشاهدات الضعيفة التي تحققها كليباته الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقارنين هذه المشاهدات بأغاني مطربي المهرجانات الذين فاقوا الهضبة في المشاهدات.وفسر بعضهم هذه المشاهدات بأن عمرو دياب فقد بريقه في الكليبات بسبب ظهوره المتكرر مع دينا الشربيني على السوشيال ميديا، خلافا لما كان يحدث سابقا من شبه غياب للهضبة قبل انتشار مواقع التواصل.