AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لظهوره المتكرر مع دينا الشربيني| هل فقد عمرو دياب بريقه في كليباته

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:10 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
Advertisements
شروق ابراهيم
رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرو دياب فقد بريقه في كليباته.

وبرر هؤلاء وجهة نظرهم بنسب المشاهدات الضعيفة التي تحققها كليباته الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقارنين هذه المشاهدات بأغاني مطربي المهرجانات الذين فاقوا الهضبة في المشاهدات.

وفسر بعضهم هذه المشاهدات بأن عمرو دياب فقد بريقه في الكليبات بسبب ظهوره المتكرر مع دينا الشربيني على السوشيال ميديا، خلافا لما كان يحدث سابقا من شبه غياب للهضبة قبل انتشار مواقع التواصل.


ولكن عددا كبيرا من محبي الهضبة رفضوا هذا التفسير، ورأوا أن ظهوره المتكرر يفيده أكثر مما يضره، فضلا عن أنه يزيد من شعبيته الطاغية.


 وبرر هؤلاء ضعف المشاهدات بعدة أسباب، السبب الأول وراء عدم تحقيق عمرو دياب الملايين المتوقعة، هو تسريب الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه عبر خاصية لإحدى شركات المحمول، وذلك قبل طرحه رسميًا.


السبب الثاني يعود لتفوق تطبيق أنغامي على موقع يوتيوب، حيث حقق الألبوم على تطبيق الأغاني الشهير 6 ملايين استماع في أسبوعين فقط، ويتصدر المنصة الغنائية، وذلك بسبب تفضيل البعض للاستماع للأغاني عبر أنغامي  فضلا عن يوتيوب بسبب سهولة استخدام التطبيق.

السبب الثالث لأن هناك العديد من القنوات بموقع يوتيوب غير الموثقة ولا تنتمي أي صلة بعمرو دياب تقوم بطرح أغاني عمرو دياب، فبالرغم من تحقيق الهضبة أرباحا من خلال هذه الطريقة إلا أنها كانت عائقا في تحقيق الملايين عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زواجه من دينا الشربيني.. 5 أمور تغيرت في شخصية عمرو دياب

شاهد.. عمرو دياب يحمل دينا الشربينى على ظهره من كواليس أماكن السهر

طلق مرتين.. هل عمرو دياب زوج مثالي ورومانسي؟

ملاحظات على كليب عمرو دياب أماكن السهر.. خفة ظل دينا الشربيني وأناقتها.. الهضبة يعيد روح التسعينيات إلى جمهوره

صورة نادرة.. دينا الشربيني تظهر مع عمرو دياب قبل سنوات من زواجهما

عطل في سيرفرات أنغامي بسبب الإقبال غير المسبوق على حفل عمرو دياب

ترشيحاتنا

شاهد.. إغلاق ڤلتين بعد إقامة فرح بداخلهما

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

الإخوان الإرهابية تدعو المكاتب الإدارية لاحتواء الشباب عقب رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما

خلال ساعات.. ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة في بيان رسمي

وفاة والد جيهان قمري.. تفاصيل الجنازة والعزاء

دماء غزيرة على جسدك.. أرمل يكشف الكلمات الأخيرة لزوجته المقتولة في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني