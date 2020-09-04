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أخبار العالم

1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:48 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.


وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أمس الخميس أن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، خلال إعلانها إنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات، إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وكشف تقييم أجرته المنظمة للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

وأشارت الشركات إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكورونا (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية) وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها. والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.
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