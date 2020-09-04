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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:46 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
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أحمد بسيوني
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، المراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول وشرق ووسط، وذلك لمتابعة سير العمل، ومدي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين تمهيدا لميكنة الخدمات طبقا لتكليف رئيس الوزراء من خلال المشروع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسهيل الخدمات علي المواطنين.

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وخلال الجولة؛ أكدت نائب المحافظ علي ضرورة تقليل وقت تقديم الخدمة للمواطنين علي أن تكون بشكل سريع وعلي جودة عالية. 

كما كلفت المسئولين بالمراكز التكنولوجية بعمل حصر للخدمات التي يوجد بها تزاحم من قبل المواطنين، ووجهت بتوفير عدد كافي من الموظفين لتقديم تلك الخدمات، للتيسير علي المواطنين.
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
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