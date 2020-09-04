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رياضة

الأهلي ووادي دجلة .. 30 دقيقة تعادل سلبي وتألق من الشناوي والحكم يرفض اللجوء للفار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:35 م
الأهلي ووادي دجلة
الأهلي ووادي دجلة
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محمد سمير
سيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي، حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من أحمد الشيخ أضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمي دجلة الخالي من حارس مرماه .

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمي محمد الشناوي الذي تصدي لها ببراعة عالية .

وواصل دجلة هجومه المفاجئ على الأهلي و طالب لاعبيه بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تمريرة لمروان حمدي أمام المرمى قابلها رامي ربيعة بكتف قانوني و لكن ،حكم المباراة رفض اللجوء للفار مؤكدا أنه  لا توجد ركلة جزاء.

وسيطر لاعبو دجلة على المباراة دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي وسط انكماش دفاعي غريب من لاعبي النادي الأهلي .

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

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