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أخبار العالم

مع تصاعد التوتر بالمنطقة.. روسيا تجري مناورات عسكرية في شرق المتوسط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:45 م
البحرية الروسية
البحرية الروسية
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أحمد محرم
أعلنت روسيا أنها تجري مناورات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها تجري في إطار "التزام صارم بالقانون الدولي".


وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، نشرت السفارة الروسية لدى اليونان بيانًا على صفحتها بموقع "فيس بوك"، جاء فيه "تجري روسيا تدريبات عسكرية بانتظام في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتقوم بذلك دائمًا بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".

وأضاف البيان "عندما يتم إجراء تمرين بحري، يتم إخطار خدمة تحذير الملاحة العالمية، ويتم استخدام إجراء ثنائي عندما يحين موعد تمرين جوي. هذه عملية روتينية تُطبق في جميع المناسبات".

وكان مكتب الملاحة والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات التابع للبحرية التركية قد أصدر إشعارين يفيدان بأن البحرية الروسية ستشارك في تمرين يتضمن إطلاق النار الحي في منطقتين مختلفتين من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك بالقرب من الجرف القاري اليوناني.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، فشل التوصل لاتفاق بين تركيا واليونان لخوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج في بيان إن الحلف يعمل على إتمام الأمر، ولن يقبل بأي تصعيد في منطقة شرق المتوسط.

يأتي ذلك غداة إعلان أمين الناتو، أن أثينا وأنقرة اتفقتا على بدء "محادثات فنية" للحد من مخاطر الحوادث العسكرية في المتوسط، فيما نفت اليونان الأمر.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسط تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.
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