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برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن مصير الطلاب ذوي الإعاقة من منظومة التعليم الجديدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:47 م
تلاميذ ذوى الاعاقة
تلاميذ ذوى الاعاقة
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حسن رضوان
قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن ذوى الإعاقة، إنها قدمت طلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول مصير التلاميذ ذوى الإعاقة، بشأن المنظومة الجديدة للتعليم، حال استمرار وباء كورونا.

وأكدت "هجرس" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لا بد أن توضح هل ستقوم بتطوير الخطة التعليمية الخاصة بها حال استمرار وباء كورونا لكى تتناسب مع التلاميذ ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن النظام الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم هو التعلم عن بعد ولكن هذا النظام لا يتناسب مع ذوى الإعاقة ويحتاج إلى تطوير لكى يناسبهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أسئلة كثيرة يجب أن تقوم الحكومة بالإجابة عنها وهى المنظومة الجديدة تتضمن القدرات الخاصة لذوي الإعاقة.

وأوضحت النائبة أن بداية العام الدراسى أوشك على البدء وينبغى أن تجيب الحكومة عن هذه التساؤلات.
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