أخبار التوك شو.. مفتي الديار يكشف حكم كتم الفتاة لسابقة خطبتها.. لا حرج في رسم الزوجة لـ التاتو تزيّنا للزوج.. فنكوش اختفاء كؤوس مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن تساؤل هل هناك إثم حول عدم إفصاح الفتاة التى سيتم خطبتها أنها تمت خطبتها قبل ذلك.





أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن عدد من أسئلة المواطنين ، حول بعض القضايا.