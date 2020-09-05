أخبار التوك شو.. مفتي الديار يكشف حكم كتم الفتاة لسابقة خطبتها.. لا حرج في رسم الزوجة لـ التاتو تزيّنا للزوج.. فنكوش اختفاء كؤوس مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:
أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن تساؤل هل هناك إثم حول عدم إفصاح الفتاة التى سيتم خطبتها أنها تمت خطبتها قبل ذلك.
أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن عدد من أسئلة المواطنين، حول بعض القضايا.
قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع ضياع الكئوس حاليا وهناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.
قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إننا نسعي إلى الإستغلال الإستثماري لمجمع التحرير وأرض الحزب الوطني السابق مشيرا إلى أن منطقة وسط البلد لابد أن تستعيد رونقها.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.
عرض الإعلامي محمد موسى وثائق سرية مسربة، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تؤكد تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا لتدمير المنطقة والسيطرة على مواردها.
قال الدكتور عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في عهد حكم الجماعة الإرهابية المسمومة لمصر تم سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين لصالح شركة تتبع المخابرات التركية.
استعرضت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مسنة بالعلاج، وتوجيهه للأجهزة المعنية بعلاجها على أفضل البروتوكولات العلاجية.
تحدث جمال علام الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة، عن موضوع سرقة كأس أفريقيا الذي تم كشفه الاثنين الماضى حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن ضياع كأس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات فى الجبلاية التى ضاعت فى حريق الاتحاد الشهير.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تطلب العلاج والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بعلاجها أثناء جولته بإحدى المناطق.