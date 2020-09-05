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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يشهدان بروفة قرعة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، بروفة حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها رقم ٢٧ والتي تستضيفها مصر ١٤ الي ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة. 

ومن جانبه أكد وزير الرياضة أن أننا نرتكز على الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة جوانب العملية التنظيمية للبطولة ومن كافة جوانبها الإدارية واللوجستية والفنية أيضا من أجل الخروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية
مشيرا أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذى لا يألوا جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.

ويقام حفل القرعة غدا في السابعة مساءا بمنطقة الاهرامات، وتأتي مصر، في المستوي الثاني والدانمارك بطلة العالم والنرويج كرواتيا وألمانيا في المستوي الأول.


ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال  الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الإنتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .

يحيي حفل القرعة الموسيقار عمر خيرت الذي سيقدم عدد من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولي بعدها يتم إختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .
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