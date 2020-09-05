AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول: الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة العصا والجزرة مع تركيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
مسؤول: الاتحاد الأوروبي
مسؤول: الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة العصا والجزرة مع تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
قال مسؤول أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يلجأ لاستخدام سياسة "العصا والجزرة" تجاه تركيا، وهو قرار سيتم اتخاذه من الزعماء الأوروبيين خلال اجتماعاتهم أيام 24 و25 سبتمبر، في ظل استمرار الاستفزاز التركي لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط.

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: "سنحدد الاستراتيجيات المتبعة في سياستنا الخارجية.. تصعيد نهج العصا والجزرة.. وما هي الأدوات التي يجب استخدامها لتحسين العلاقات وما يجب اتخاذه حال عدم الالتزام".

تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بعد تصاعد التوتر بين تركيا واليونان وقبرص بشأن المناطق الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، وفرض التكتل بالفعل عقوبات طفيفة على أنقرة بشأن هذه المسألة.

من جانبه، يوضح ميشيل أنه خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي القادم سيتم التأكيد على دعم سيادة اليونان وقبرص، كما اقترح عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط تشارك فيه الأطراف الرئيسية في النزاع وكذلك حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح أن هذه الطريقة قد تكون الأفضل لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن ما يحدث في الأسابيع الماضية في شرق المتوسط لا يمكن أن يستمر.

وأكد أن الاجتماع يمكن أن يناقش القضايا الشائكة المتعلقة بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط ​​والطاقة والأمن والهجرة.

وزاد التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط بعدما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها، بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

أنقرة تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات في المتوسط

شرق المتوسط على حافة البركان| هل يتدخل الجيش اليوناني لوقف أطماع أردوغان؟

اليونان وقبرص تتحركان لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط

محلل سياسي: هذا ما ستفعله فرنسا ضد أردوغان لتعديه على المتوسط

بسبب عدوان تركيا.. اليونان تبدأ اجتماعات طارئة مع أمريكا وأوروبا

ترشيحاتنا

مهرها حفظ نصف القرآن الكريم.. ابنة شقيق راغب علامة تحدث ضجة

بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية

تقنية العار.. أ مير مرتضى يهاجم التحكيم المصري بسبب مباراة الأهلي ووادي دجلة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد

وفاة طفل بـ حمام سباحة نادي الزمالك والشرطة تحقق

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد