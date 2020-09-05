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رياضة

كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة سموحة اليوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:38 ص
نادي أسوان
نادي أسوان
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رباب الهوارى
أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، قائمة معسكر ليلة المباراة لملاقاة سموحة بالجولة 25 السبت وتضم 23 لاعبا . 

وجاءت القائمة كالتالى : 


مسعد عوض ٢٩
رضا السيد ١٦
القاضي ١٩ 
محمد جابر ٥
 احمد فتحي ١٤
السنجهاوي ٢١

مصطفي دويدار ٩٨
طارق ابو العز ٨
الحسيني سمير ١٧
احمد عامر ١٢
هيثم الفيل ٢٠
احمد صغيري ٢٥
محمد رزق ٦
سولمون منساة ٢٦
حسن يوسف ٢٢
محمد همام ١٥
محمد خليفة ٤
محمد المرسي ٢٣
اوميد اوكري ٢٨

ابراهيم جلال ١٨
محمد عبد المجيد ٩
فادي فريد ٢٧
كريم الطيب ٩٩

ويفتقد فريق أسوان جهود الظهير الأيمن محمود نعيم ولاعب الوسط المدافع محمد إسماعيل للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات .
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