كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة سموحة اليوم

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، قائمة معسكر ليلة المباراة لملاقاة سموحة بالجولة 25 السبت وتضم 23 لاعبا .





وجاءت القائمة كالتالى :









مسعد عوض ٢٩

رضا السيد ١٦

القاضي ١٩

محمد جابر ٥

احمد فتحي ١٤

السنجهاوي ٢١





مصطفي دويدار ٩٨

طارق ابو العز ٨

الحسيني سمير ١٧

احمد عامر ١٢

هيثم الفيل ٢٠

احمد صغيري ٢٥

محمد رزق ٦

سولمون منساة ٢٦

حسن يوسف ٢٢

محمد همام ١٥

محمد خليفة ٤

محمد المرسي ٢٣

اوميد اوكري ٢٨





ابراهيم جلال ١٨

محمد عبد المجيد ٩

فادي فريد ٢٧

كريم الطيب ٩٩





ويفتقد فريق أسوان جهود الظهير الأيمن محمود نعيم ولاعب الوسط المدافع محمد إسماعيل للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات .