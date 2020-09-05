كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة سموحة اليوم

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، قائمة معسكر ليلة المباراة لملاقاة سموحة بالجولة 25 السبت وتضم 23 لاعبا .
وجاءت القائمة كالتالى :
مسعد عوض ٢٩
رضا السيد ١٦
القاضي ١٩
محمد جابر ٥
احمد فتحي ١٤
السنجهاوي ٢١
مصطفي دويدار ٩٨
طارق ابو العز ٨
الحسيني سمير ١٧
احمد عامر ١٢
هيثم الفيل ٢٠
احمد صغيري ٢٥
محمد رزق ٦
سولمون منساة ٢٦
حسن يوسف ٢٢
محمد همام ١٥
محمد خليفة ٤
محمد المرسي ٢٣
اوميد اوكري ٢٨
ابراهيم جلال ١٨
محمد عبد المجيد ٩
فادي فريد ٢٧
كريم الطيب ٩٩
ويفتقد فريق أسوان جهود الظهير الأيمن محمود نعيم ولاعب الوسط المدافع محمد إسماعيل للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات .