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حوادث

سابت البيت وراحت عند صاحبتها.. سيدة تدعى اختطافها من قبل 3 أشخاص بالجيزة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:08 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تغيب إحدى المواطنات عن منزلها والإدعاء بتعرضها للإعتداء من قبل مجهولين أمام إحدى محطات مترو الأنفاق حال عودتها لمنزلها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الدقى بالجيزة من أحد المواطنين وزوجته ، بأنه حال استقلال زوجته سيارة أجرة "تاكسى" من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة للتوجه لمنزلها فوجئت بقيام قائد السيارة الأجرة وبصحبته آخر بتخديرها وحال عودتها للوعى فوجئت بتواجدها صحبة 3 أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ومحاولتهم التعدى عليها .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وأن تغيب المذكورة عن منزلها نظرًا لوجود خلافات مع زوجها وتوجهها للإقامة طرف إحدى صديقاتها بالجيزة خلال فترة التغيب ، وعودتها من تلقاء نفسها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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