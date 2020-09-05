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فن

نورت المسرحية .. علي ربيع يوجه رسالة لكريم فهمي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
كريم فهمي و اوس اوس
كريم فهمي و اوس اوس و علي ربيع
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ميرنا محمود
شارك الفنان علي ربيع  جمهوره صورة جديدة  من كواليس " صباحية مباركة " عبر  خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر علي ربيع  برفقة كريم فهمي و كتب معلقا : نورت المسرحية 

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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي
نورت المسرحية .. علي ربيع يوجه رسالة لكريم فهمي
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