رب ضرة نافعة.. امرأة تفوز بلقب أغنى نساء العالم نتيجة لطلاقها

أحيانًا يكون الطلاق هو بمثابة الخطوة الأولى في طريق النجاح، فكما يقول المثل "رب ضرة نافعة"، كانت الضرة في حياة «ماكنزي سكوت» هي طلاقها والذي قادها نحو لقب "أغنى امرأة في العالم".





جاءت «ماكنزي سكوت» طليقة «جيف بيزوس» الرئيس التنفيذي لشركة أمازون على رأس قائمة أغنى نساء الكون وفقًا لمؤشر "بلومبيرج" الذي نشرته الوكالة مؤخرًا.

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بلغت ثروة ماكنزي الصافية 68 مليار دولار أمريكي، كونتها نتيجة لطلاقها من بيزوس عام 2019، حيث حصلت على مبلغ تسوية ضخم وملايين الأسهم في شركة أمازون.





جردت ماكنزي بثروتها «فرانسوز بيتينكو مايزر» وريثة لوريال من لقب أغنى نساء العالم، لتتربع على عرش أغنى نساء الكون، حيث قدرت ثروة فرانسواز بـ66.8 مليار دولار.





جدير بالذكر أن فرانسواز تستحوذ على 33% من أكبر شركة لمستحضرات التجميل في العالم.



