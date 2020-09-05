دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة كرواتيا

يستهل منتخب البرتغال رحلة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية بمواجهة كرواتيا، اليوم السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات دور المجموعات.









ويسعى منتخب البرتغال لاستغلال عامل الأرض، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتصدر المجموعة مبكرا.









وتحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراة الليلة، حيث يعاني من إصابة في إصبع قدمه اليمنى.









في المقابل، يطمح منتخب كرواتيا بقيادة نجمه لوكا مودريتش، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.









يذكر أن مباريات دوري الأمم الأوروبية، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.



