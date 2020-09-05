AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معالجة نفسية توضح معاني "أعز الولد ولد الولد" وكيفية التعامل مع الأجداد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هالة عفت، المعالج النفسي ومدرب تنمية الذات، إن التعامل مع كبار السن يتطلب تواصلا بين الأجيال، فمن الضروري تواصل الأحفاد مع أجدادهم وتواصل الأبناء مع آبائهم ، موضحة أن الأجداد بعد فترة من الجهد والتربية يشعرون بأنه ليس لهم دور في الحياة ، بعد الوصول لسن المعاش.

وأضافت الدكتورة هالة عفت، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي، أن شعور الفخر والسعادة يستمده الاجداد من الاحفاد ، وهذا يترجم معاني ما يقال في مثل " أعز الولد ولد الولد " .

وأشارت المعالج النفسي ، إلى أن مشكلة القصور في التعامل ، تكمن في عدم إدراك الأبناء ، مدى أهمية تواصل الاحفاد بالاجداد ، موضحة أن معظم الزيارات تكون من باب تأدية الواجب فقط .

وأوضحت "عفت" ، أن الاجداد يمنحوا الاحفاد الثراء العاطفي، الذي يعجز عنه الآباء ، نتيجة للانشغال بالحياة العملية ، والتي تخطاها الأجداد منذ فترة طويلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف احتفلت رجاء الجداوي بـ ثورة 30 يونيو؟ هالة صدقي: وقفنا تصوير ونزلنا ميدان التحرير

معالجة نفسية: الشخص المتنمر يشعر أنه الأقوى

يسري المصري يكتب: الأسرة وخطوات غرس القيم

أعز من الولد ولد الولد.. شاهد محمود حميدة برفقة حفيده على إنستجرام

العين الحارسة .. قصة شاهد على 40 عاما من الاكتشافات الأثرية بالأقصر

ترشيحاتنا

وزير خارجية السودان: بومبيو وضع الإزالة من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع

هل للمياه النحاسية فوائد؟

رب ضرة نافعة.. امرأة تفوز بلقب أغنى نساء العالم نتيجة لطلاقها

واتساب تصلح 6 ثغرات جديدة في تطبيقها.. تفاصيل

بعد الزج باسمه في أزمة الكؤوس الضائعة.. أحمد حسن: شوبير افتقد المهنية في تناول القضية

قتلته وهما يمارسان الرذيلة.. مدمنة مخدرات تنهي حياة حداد لسرقة قطعة حشيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور