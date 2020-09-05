معالجة نفسية توضح معاني "أعز الولد ولد الولد" وكيفية التعامل مع الأجداد

قالت الدكتورة هالة عفت، المعالج النفسي ومدرب تنمية الذات ، إن التعامل مع كبار السن يتطلب تواصلا بين الأجيال، فمن الضروري تواصل الأحفاد مع أجدادهم وتواصل الأبناء مع آبائهم ، موضحة أن الأجداد بعد فترة من الجهد والتربية يشعرون بأنه ليس لهم دور في الحياة ، بعد الوصول لسن المعاش.





وأضافت الدكتورة هالة عفت، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي، أن شعور الفخر والسعادة يستمده الاجداد من الاحفاد ، وهذا يترجم معاني ما يقال في مثل " أعز الولد ولد الولد " .





وأشارت المعالج النفسي ، إلى أن مشكلة القصور في التعامل ، تكمن في عدم إدراك الأبناء ، مدى أهمية تواصل الاحفاد بالاجداد ، موضحة أن معظم الزيارات تكون من باب تأدية الواجب فقط .





وأوضحت "عفت" ، أن الاجداد يمنحوا الاحفاد الثراء العاطفي، الذي يعجز عنه الآباء ، نتيجة للانشغال بالحياة العملية ، والتي تخطاها الأجداد منذ فترة طويلة.