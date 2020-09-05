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مرأة

مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
انطلقت خلال الأيام الماضية فعاليات الدورة 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتوافد العديد من النجوم والنجمات بعد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكان هناك العديد من النجوم والنجمات الذين خطفوا الأنظار حول إطلالاتهم فى مهرجان فينيسيا للأفلام، فسيطر اللون الأسود على إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء ولم يعتمد الكثير منهن على الألوان المبهجة.


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وتصدرت الفساتين الجريئة اختيار النجمات في مهرجان فينيسيا، ولم تكن هناك إطلالات محتشمة، واعتمدت أيضا الكثير من المشاهير على بعض التصميمات الغريبة وغير التقليدية، بالإضافة إلى ظهورهن بصيحات مختلفة من الكمامات.


إليكم الصور...

مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
مختلفة ومتنوعة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في مهرجان فينيسيا
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