لمواجهة حالات الإجهاد الحراري.. صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وكذا مستشفيات الحميات لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى تتعرض لها البلاد.









من جانبه، قال الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجى، إن جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى، لافتا إلى التنسيق مع المستشفيات من خلال الخط الساخن بالطوارئ حال زيادة الإصابات أو فى حالات ضرورة نقل المرضى بين المستشفيات.





وأكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الاحتباس الحرارى لاستقبال الحالات المصابة بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها طبقا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.





وتابعت أنه من المعروف أن الإجهاد الحرارى يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى إضطراب فى وظائف الجسم، وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم وتقلص وألام حادة بالعضلات وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس وإضطراب فى الرؤية وإحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم.





وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للأجواء الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة فى وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضراوات والفاكهة.





بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع التزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.



