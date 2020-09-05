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توك شو

ليست جديدة.. شاهد.. ناقد رياضى يكشف ملابسات واقعة أزمة اختفاء الكؤوس باتحاد الكرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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شيرين عادل
قال محمد جمال، الناقد الرياضى، إن أزمة اختفاء الكئوس باتحاد الكرة ليست بالجديدة على الساحة، بل إنها تعود لعام 2013 عندما نشب حريق وتمت سرقة محتويات اتحاد الكرة وقتئذ.


وأضاف الناقد الرياضى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، صرح فى عام 2013 بنشوب حريق وسرقة أغلب محتويات اتحاد الكرة وتحرير محاضر بشأن هذا الأمر.


وأشار "جمال" إلى أن الإعلامى الرياضى أحمد شوبير كشف فى برنامجه عن أزمة اختفاء الكؤوس باتحاد الكرة أعقب ذلك رد رسمى من اتحاد الكرة بشأن هذه الأزمة.


وأوضح أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، قامت بتدشين متحف مصغر ووضع أسماء اللاعبين الذين دخلوا نادى المائة بعدد الأهداف والميداليات.
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