أهم الأخبار.. وفاة يوسف والي.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق.. وموجة أمطار متفرقة على البلاد غدا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.





وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

تُوفي صباح اليوم، السبت، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز 89 عامًا.. مزيد من التفاصيل هنا





الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأحد، حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.. مزيد من التفاصيل هنا





تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين في قضية فساد الطيران

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران".. مزيد من التفاصيل هنا





لم يظهر في التدريبات.. ميسي يواصل تمرده على برشلونة رغم إعلان استمراره

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، غيابه عن تدريبات البارسا، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، في استعدادات الفريق الكتالوني، للموسم الجديد.. مزيد من التفاصيل هنا





جوزي مظلوم| حكاية طبيب الغربية المتحرش.. اتهامات بالجملة وزوجته تدافع عنه

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمرًا بالتحقيق الفوري في الشكوى المقدمة من محامين بتوكيل رسمي عن 4 سيدات.. مزيد من التفاصيل هنا





ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 5 سبتمبر 2020؛ وفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي.. مزيد من التفاصيل هنا





الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمة أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 . ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 971 جنيها.. مزيد من التفاصيل هنا



