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محافظات

15 سبتمبر آخر موعد لتحويل مكامير الفحم بدمياط من بلدية إلى مطورة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:31 م
15 سيتمبر اخر موعد
15 سيتمبر اخر موعد لتحويل مكامير الفحم بدمياط
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات إزالة مكامير الفحم الضارة بيئيا وصحيا بدمياط، للحفاظ على الصحة العامة.

وأشارت عوض، إلى أن يوم ١٥ سبتمبر آخر موعد لكتابة التعهدات الخاصة بتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وإلا سيتعرض أصحاب المكامير للمساءلة القانونية وإزالة المكامير.

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وأوضحت أنه يتم إزالة مكامير الفحم المخالفة والالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، حيث تم إزالة مكمورتين للفحم بمنطقة هرى الخياط خلف مركز شرطة كفر البطيخ.

وأضافت أنه تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وذلك قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر الجارى.
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