15 سبتمبر آخر موعد لتحويل مكامير الفحم بدمياط من بلدية إلى مطورة

وأشارت عوض، إلى أن يوم ١٥ سبتمبر آخر موعد لكتابة التعهدات الخاصة بتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وإلا سيتعرض أصحاب المكامير للمساءلة القانونية وإزالة المكامير.

وأوضحت أنه يتم إزالة مكامير الفحم المخالفة والالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، حيث تم إزالة مكمورتين للفحم بمنطقة هرى الخياط خلف مركز شرطة كفر البطيخ.





وأضافت أنه تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وذلك قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر الجارى.