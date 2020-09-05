AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قريبا.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 م
هاتف Galaxy S20 Fan
هاتف Galaxy S20 Fan Edition
Advertisements
شيماء عبد المنعم
ظهرت بعض التسريبات خلال الأشهر الماضية، حول الإصدار الجديد لسلسلة هواتف سامسونج جلاكسي S20، والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy S20 Fan Edition، والآن، كشف موقع "WinFuture"، عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan Edition، سينطلق على نطاق أوسع حيث يأتي هاتف سامسونج الجديد بإصدارين الأول يعمل بمعالج من نوع Exynos 990 ويدعم شبكات الجيل الرابع، والثاني سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج من نوع Snapdragon 865، وستحصل الأسواق الأوروبية على كلا الإصداريين.


وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف سامسونج الجديد، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل،  وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية في أعلى منتصف الشاشة، جميعها محمية بطبقة زجاج من نوع Corning Gorilla 3.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition full specs leak, will come in both 4G and 5G variants

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية في إعداد مستطيل الشكل.

وستأتي العدسة الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل تدعم التقريب البصري حتي 3x ، وسيكون هاتف S20 FE قادرًا على التسجيل بدقة تصل إلى 4K.

ويحتوي هاتف Galaxy S20 Fan Edition، على زر الطاقة وزر التحكم في الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز، مع منفذ USB-C في الأسفل، وأشارت التسريبات السابقة أن الهاتف الذكي سيحتوي على معالج من نوع  Snapdragon 865 ، ولكن تم رصده مؤخرًا على قوائمGeekbench، حيث سيعمل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح من نوع Exynos 990 .

وسيعمل هاتف Galaxy S20 Fan Edition، ببطارية بسعة 4.500 مللى أمبير في الساعة، ستشحن كليا بقوة 15 واط، ويأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، ومن المتوقع إطلاق الهاتف قريبا، إما في نهاية الشهر الجاري أو في بداية شهر أكتوبر القادم وسيتوفر بمجموعة واسعة من الألوان.
Samsung Galaxy S20 Fan EditionSamsung Galaxy S20 Fan EditionSamsung Galaxy S20 Fan EditionSamsung Galaxy S20 Fan EditionSamsung Galaxy S20 Fan EditionSamsung Galaxy S20 Fan Edition
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور مسربة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5G

قريبا.. سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy M31s.. فيديو

تسريبات تكشف مواصفات إصدار سامسونج Galaxy S20 Fan

ما المنتظر أن تعلن عنه سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2020 القادم

لتدوين الملاحظات والألعاب.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 5G.. صور

ترشيحاتنا

مسكونة بالأشباح.. هانى شنودة يروى تفاصيل موقف مرعب أثناء طفولته.. فيديو

الأطول منذ 100 عام.. وفاة عامل مصري بسبب موجة الحر الشديدة في الأردن

أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة

يتقدمهم مدبولي.. ١٧ وزيرًا يحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

العثور على جثة في قصر الملكة إليزابيث.. تفاصيل

تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين في قضية فساد الطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور