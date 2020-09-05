قريبا.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition.. صور

سامسونج جلاكسي S20، والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy S20 Fan Edition، والآن، كشف موقع "WinFuture"، عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه قريبا. ظهرت بعض التسريبات خلال الأشهر الماضية، حول الإصدار الجديد لسلسلة هواتفجلاكسي S20، والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy S20 Fan Edition، والآن، كشف موقع "WinFuture"، عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه قريبا.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan Edition، سينطلق على نطاق أوسع حيث يأتي هاتف سامسونج الجديد بإصدارين الأول يعمل بمعالج من نوع Exynos 990 ويدعم شبكات الجيل الرابع، والثاني سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج من نوع Snapdragon 865، وستحصل الأسواق الأوروبية على كلا الإصداريين.









وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف سامسونج الجديد، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية في أعلى منتصف الشاشة، جميعها محمية بطبقة زجاج من نوع Corning Gorilla 3.





وسيضم هاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية في إعداد مستطيل الشكل.





وستأتي العدسة الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل تدعم التقريب البصري حتي 3x ، وسيكون هاتف S20 FE قادرًا على التسجيل بدقة تصل إلى 4K.





ويحتوي هاتف Galaxy S20 Fan Edition، على زر الطاقة وزر التحكم في الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز، مع منفذ USB-C في الأسفل، وأشارت التسريبات السابقة أن الهاتف الذكي سيحتوي على معالج من نوع Snapdragon 865 ، ولكن تم رصده مؤخرًا على قوائمGeekbench، حيث سيعمل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح من نوع Exynos 990 .





وسيعمل هاتف Galaxy S20 Fan Edition، ببطارية بسعة 4.500 مللى أمبير في الساعة، ستشحن كليا بقوة 15 واط، ويأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، ومن المتوقع إطلاق الهاتف قريبا، إما في نهاية الشهر الجاري أو في بداية شهر أكتوبر القادم وسيتوفر بمجموعة واسعة من الألوان.