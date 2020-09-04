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تكنولوجيا

أرخص هاتف 5G.. سامسونج تكشف سعر ومواصفات Galaxy A42

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:00 م
هاتف Galaxy A42 5G
هاتف Galaxy A42 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج Samsung، أول أمس، عن هاتف ذكي جديد والذي ينطلق تحت اسم  Galaxy A42 5G، والتي قالت عنه الشركة الكورية إنه أرخص هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن لم تكشف عن كل تفاصيله المهمة خاصة السعر.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قام فرع شركة سامسونج بألمانيا بتصحيح هذه المشكلة، وأعلن أن هاتف Galaxy A42 5G، سيتوفر في أوروبا في شهر نوفمبر القادم، في ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والرمادي، بسعر حوالي 369 يورو (أي ما يعادل 6,894 جنيها  مصريا).


وحسبما ورد يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy A42 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة، إلى جانب قارئ بصمة الأصابع مدمج في الشاشة.
Here's how much Samsung's Galaxy A42 5G will cost when it reaches stores in November

ويمتلك هاتف Galaxy A42 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 5 ميجابكسل.

وكما يتضح من اسمه فأن هاتف Galaxy A42 5G، يأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5.000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.
Here's how much Samsung's Galaxy A42 5G will cost when it reaches stores in November
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