أرخص هاتف 5G.. سامسونج تكشف سعر ومواصفات Galaxy A42

أعلنت شركة سامسونج Samsung ، أول أمس، عن هاتف ذكي جديد والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A42 5G، والتي قالت عنه الشركة الكورية إنه أرخص هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن لم تكشف عن كل تفاصيله المهمة خاصة السعر.





Galaxy A42 5G ، سيتوفر في أوروبا في شهر نوفمبر القادم، في ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والرمادي، بسعر حوالي 369 يورو (أي ما يعادل 6,894 جنيها مصريا). ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قام فرع شركة سامسونج بألمانيا بتصحيح هذه المشكلة، وأعلن أن هاتف، سيتوفر في أوروبا في شهر نوفمبر القادم، في ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والرمادي، بسعر حوالي 369 يورو (أي ما يعادل 6,894 جنيها مصريا).









وحسبما ورد يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy A42 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة، إلى جانب قارئ بصمة الأصابع مدمج في الشاشة.





ويمتلك هاتف Galaxy A42 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 5 ميجابكسل.





وكما يتضح من اسمه فأن هاتف Galaxy A42 5G، يأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5.000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.