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تكنولوجيا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهذه الهواتف..هل هاتفك بينهم؟

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
سلسلة هواتف Galaxy
سلسلة هواتف Galaxy Note10
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة سامسونج Samsung ، مؤخرا تحديثا لواجهة المستخدم One UI 2.5 لسلسلة هواتف Galaxy S10، والآن، بدأت تشكيلة Galaxy Note10، في الحصول على نفس واجهة المستخدم المخصصة لنظام أندرويد من سامسونج.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم طرح تحديث One UI 2.5، من سامسونج لهواتف السلسلسة الرائدة والتي من بينها Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G بالإضافة إلى Galaxy Note 10 Lite.


ويجري حاليا إصدار تحديث Samsung One UI 2.5 لكل من هاتف Lite، حيث يشير سجل التغييرات إلى أن هذا التحديث يجلب معه نفس الأشياء التي جاء بها إلى تشكيلة Galaxy S10، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.
Samsung Galaxy Note10+

وإلي جانب سلسلة جلاكسي نوت 10، يحصل هاتف Galaxy S10 Lite، أيضا على تحديث واجهة المستخدم One UI 2.5، ولكن يشير موقع SamMobile، إلى أن البرنامج الثابت الجديد لا يتضمن جميع الميزات التي كانت جزءا من تحديث One UI 2.5 لبقية سلسلة S10 ، مع وضع Pro Video ليكون واحدا منهم.

Samsung Galaxy S10 Lite also gets One UI 2.5 update

وسيتم طرح التحديث عبر الإنترنت وسيصل إلى جميع الوحدات المؤهلة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، أو بإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق "الإعدادات Settings"، والذهاب بعد ذلك إلى خيار "حول الجهاز About Device"، ثم "خيار تحديثات النظام  System Updates".

ويجلب إصدار One UI 2.5 من واجهة المستخدم الأحدث من سامسونج، عددا من المزايا مثل دعم قاعدة DeX اللاسلكية، الذي يتيح لك بث شاشة هاتفك على أجهزة التلفاز المدعومة واستخدامه كلوحة لمس.

وإلى جانب ميزتان جديدتان للكاميرا، مثل حقيقة أن وضع الفيديو الاحترافي المحسن Pro Video Mode، والذي يمكنه التحكم في اتجاه ميكروفون الهاتف الذكي، والتبديل يدويا بين ميكروفونات الهاتف المختلفة حتى تتمكن من التقاط أصوات معينة عند التصوير، كما تدعم الكاميرا تسجيل الفيديوهات بدقة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وتغيير مدتها.

وتم تجديد واجهة المستخدم الخاصة بـ Samsung Notes، حيث أصبح تطبيق الملاحظات لديه القدرة على مزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات المكتوبة، كما يمكنه استيراد ملفات PDF والكتابة عليها،لتسهيل مراجعة المستندات أثناء التنقل وتعديلها.
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