سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهذه الهواتف..هل هاتفك بينهم؟

Galaxy S10 ، والآن، بدأت تشكيلة Galaxy Note10، في الحصول على نفس واجهة المستخدم المخصصة لنظام أندرويد من سامسونج. أصدرت شركة سامسونج Samsung ، مؤخرا تحديثا لواجهة المستخدم One UI 2.5 لسلسلة هواتف، والآن، بدأت تشكيلة Galaxy Note10، في الحصول على نفس واجهة المستخدم المخصصة لنظام أندرويد من سامسونج.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم طرح تحديث One UI 2.5، من سامسونج لهواتف السلسلسة الرائدة والتي من بينها Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G بالإضافة إلى Galaxy Note 10 Lite.









ويجري حاليا إصدار تحديث Samsung One UI 2.5 لكل من هاتف Lite، حيث يشير سجل التغييرات إلى أن هذا التحديث يجلب معه نفس الأشياء التي جاء بها إلى تشكيلة Galaxy S10، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.





وإلي جانب سلسلة جلاكسي نوت 10، يحصل هاتف Galaxy S10 Lite، أيضا على تحديث واجهة المستخدم One UI 2.5، ولكن يشير موقع SamMobile، إلى أن البرنامج الثابت الجديد لا يتضمن جميع الميزات التي كانت جزءا من تحديث One UI 2.5 لبقية سلسلة S10 ، مع وضع Pro Video ليكون واحدا منهم.









وسيتم طرح التحديث عبر الإنترنت وسيصل إلى جميع الوحدات المؤهلة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، أو بإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق "الإعدادات Settings"، والذهاب بعد ذلك إلى خيار "حول الجهاز About Device"، ثم "خيار تحديثات النظام System Updates".



