حبس ضابطي شرطة وطبيب مركز بدر 3 سنوات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مصطفى عزام وعضوية المستشارين وائل الجرايحى وعواصم الدسوقى وأمانة سر احمد محمود ،اليوم السبت، بحبس ضابطي شرطة من بينهم رئيس مباحث مركز شرطة أبوحمص ومفتش صحة مركز بدر ٣ سنوات، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على متهم محبوس فى قضية سرقة داخل حجز مركز بدر حتى الموت عام ٢٠١٢.

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وترجع أحداث الواقعة عندما لقى المجنى عليه محمد عزام المحجوز على ذمة اتهام بالسرقة مصرعه متأثرا باصابتة داخل مركز الشرطة حيث اتهمت أهلية المجنى عليه ضابطى المباحث النقيب " احمد .ال"، و والنقيب "محمود . م .م" والدكتور" السيد .م .ع"، مفتش صحة مركز بدر .بالتسبب فى إصابته التى أودت بحياتة

وتم حفظ القضية التى حملت رقم ١٤١٠٥ ج مركز بدر لعدم توصل التحريات لصحتها إلا أن أهلية المجنى عليه طعنوا على قرار الحفظ حيث أعيدت محاكمة المتهمين مرة أخرى وأصدرت هيئالمحكمة بحبسهم ٣ سنوات.