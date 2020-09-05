AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسكونة بالأشباح.. هانى شنودة يروى تفاصيل موقف مرعب أثناء طفولته.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:47 م
هانى شنودة
هانى شنودة
Advertisements
شيرين عادل
قال الموسيقار الكبير  هانى شنودة ، إن الانشغال بالعمل طوال الوقت هى الوسيلة الأساسية للتغلب على المشكلات أو الأزمات.

وأوضح " شنودة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية  MBC  مصر 2  ،   أنه كان عاشق للموسيقى منذ الصغر " قائلا " كنت بنط على سور المدرسة علشان أعزف فى غرفة الموسيقى " . 

ولفت إلى أن مسئولى النضافة بالمدرسة اعتقدوا وقتئذ  أن غرفة الموسيقى  " مسكونة بالأشباح " وأثارت الذعر فى قلوبهم عندما سمعوا بها أصوات موسيقية ليلأ . 

وأشار   الموسيقار الكبير ، أنه لا يعرف لعب الكوتشينه أو الطاولة وكانت هوايته الوحيدة فى الطفولة هى الموسيقى منذ المرحلة الإعدادية . 

وتابع ،   أن العمل الكثير يجلب الصحة للفرد والتى من أهمها الحفاظ على الوقت حتى من تضييعه بتدخين السجائر . 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شنودة: أول ألبوماتي مع محمد منير لم يحقق النجاح المطلوب.. فيديو

هاني شنودة: أوكا وأورتيجا استخدما أحد ألحاني ولكن لا أقاضي ولاد بلدي..فيديو

هاني شنودة: أول دروس التأليف الموسيقي تكون في الموالد.. فيديو

هاني شنودة: عمرو دياب خبط على بابي وقالي عايز أبقى مطرب.. فيديو

دعاه لزيارته في منزله.. هاني شنودة يقدم درسا في التواضع مع أحد متابعيه

كبرت إمتى.. هاني شنودة: العمر ده فات زي السهم المارق

ترشيحاتنا

الجوازات السعودية تعلن خطوة جديدة للسفر خارج البلاد

وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

«دعاء للميت أبي» في شهر محرم يملأ قبره بالنور والفسحة والسرور

مش مبرر.. عبد المحسن سلامة يوضح سبب غياب الناخبين عن انتخابات الشيوخ.. فيديو

بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك

انخفاض ملحوظ.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور