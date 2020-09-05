مسكونة بالأشباح.. هانى شنودة يروى تفاصيل موقف مرعب أثناء طفولته.. فيديو

قال الموسيقار الكبير هانى شنودة ، إن الانشغال بالعمل طوال الوقت هى الوسيلة الأساسية للتغلب على المشكلات أو الأزمات.





وأوضح " شنودة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2 ، أنه كان عاشق للموسيقى منذ الصغر " قائلا " كنت بنط على سور المدرسة علشان أعزف فى غرفة الموسيقى " .





ولفت إلى أن مسئولى النضافة بالمدرسة اعتقدوا وقتئذ أن غرفة الموسيقى " مسكونة بالأشباح " وأثارت الذعر فى قلوبهم عندما سمعوا بها أصوات موسيقية ليلأ .





وأشار الموسيقار الكبير ، أنه لا يعرف لعب الكوتشينه أو الطاولة وكانت هوايته الوحيدة فى الطفولة هى الموسيقى منذ المرحلة الإعدادية .





وتابع ، أن العمل الكثير يجلب الصحة للفرد والتى من أهمها الحفاظ على الوقت حتى من تضييعه بتدخين السجائر .















