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برلمان

«الحصري» أمينًا لشباب الحزب العربي على مستوى الجمهورية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:48 م
«الحصري» أمينًا لشباب
«الحصري» أمينًا لشباب الحزب العربي على مستوى الجمهورية
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عبد الرحمن سرحان
أصدرت الهيئة العليا للحزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة الشيخ علي فريج راشد، قرارًا بتعيين رجل الأعمال محمد مصطفى كامل الحصري، عضو الغرفة التجارية بمحافظة الأسكندرية، عضو المجلس التصديري للمفروشات، أمينًا عامًا لشباب الحزب على مستوى الجمهورية.

وقال وائل حسين، أمين عام الحزب، إن اختيار محمد الحصري ليشغل منصب أمين الشباب بالحزب على مستوى الجمهورية جاء لكونه نموذجًا مشرفًا لشباب رجال الأعمال الطموح ويتمتع بخبرة تزيد عن ١٢ عامًا في ممارسة ريادة الاعمال والعمل الحر إلى أن أصبح أحد النماذج الشبابية الذى حازت إعجاب القيادة السياسية وكبار رجال الأعمال ونال منهم كل الدعم حتى يواصل التقدم والنجاح فى عمله وشارك فى العديد من مؤتمرات الشباب والوفود الرسميه ولديه رؤية وإيمانا كاملًا بأن الشباب هم أساس عجلة التنمية والتقدم والازدهار بمصرنا الغالية.

ومن جانبه، أكد محمد الحصري، أنه سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أهداف الحزب التي يأتي على رأسها رفع الروح المعنوية وتعظيم قيم الولاء والانتماء لدى الشباب المصري وخاصة من أبناء المحافظات الحدودية والتأكيد على أهمية الهوية المصرية، مع العمل على دعم التحول الرقمي لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشجيع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي فى كافة المجالات.

أشار "الحصري"، إلى أن الحزب يشارك بقوة فى الاستحقاقات الانتخابية التي أقرها الدستور سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وكذلك المجالس المحلية وأهم بنود تلك المشاركة حشد المواطنين على المشاركة فى تلك الاستحقاقات لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة فى نقل الصورة الحقيقية لمصر بين دول العالم خاصةً فى ظل حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز سبل المشاركة السياسية.

أضاف "أمين الشباب"، أنه سيعمل بالتعاون مع الأمانات المختلفة بالحزب العربي تحت إشراف هيئته العليا على تنفيذ استراتيجية الحزب على أرض الواقع وزيادة التلاحم مع الجماهير، موضحًا أن الحزب يضم كافة شرائح المجتمع المصري ويعبر عن طموحات المواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات التي تلبي احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تعبر بشكل كامل عن مناخ الحرية الذي تعيشه مصر حاليًا.
«الحصري» أمينًا لشباب الحزب العربي على مستوى الجمهورية
«الحصري» أمينًا لشباب الحزب العربي على مستوى الجمهورية
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