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بين الناس

أهالي روض الفرج لـ الحي: خلصونا من الباعة الجائلين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ إسماعيل منصور شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من احتلال بائعي الخضروات والفاكهة لشارع فؤاد الوسطاني بروض الفرج. 

وقال إسماعيل منصور في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع فؤاد الوسطاني من احتلال الباعة للشارع مما يتسبب في زحام شديد في الشارع بالاضافة الي الخناقات بين البائعين".

وأوضح اسماعيل منصور انه كان هناك قرار بنقل الباعة ولكن لم يتم نقلهم حتي الآن. 

وطالب المسؤولين في حى روض الفرج بسرعة حل هذه المشكلة رأفة باهالي المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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