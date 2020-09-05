الشرطة البريطانية تخلي حافلة في مانشستر بسبب بلاغ عن جسم مشبوه

استجابت الشرطة البريطانية، لبلاغ عن وجود جسم مشبوه داخل حافلة في مدينة مانشستر.









وقامت الشرطة بإخلاء الحافلة من ركابها وأغلقت الطرق المحيطة بها وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقعها.





من جانب آخر، سحبت الشرطة البريطانية، العديد من الضباط من خدمتهم وسط احتجاجات «تغير المناخ» التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا بين صفوفهم، وإصابة عدد كبير منهم.





وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 300 ناشط من جماعة Extinction Rebellion في لندن منذ يوم الثلاثاء بسبب مخالفات تتعلق بالنظام العام بعد أن أغلق المتظاهرون الطرق والجسور وألصقوا أنفسهم بالأرض خارج مجلس اللوردات ونظموا اعتصامًا حول البرلمان.





وكان اتحاد الشرطة البريطانية، قد دعا إلى حظر الاحتجاجات لأي سبب أثناء تفشي وباء كورونا في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين نشطاء اليمين المتطرف والمتظاهرين يونيو الماضي.