اتحاد الكرة في ورطة.. IFAB يهدد استمرار الـ VAR فى الدورى المصري

مهدد بسحبه من مصر بسبب عدم إدارته بشكل صحيح لأنه من شروط المجلس التشريعي لكرة القدم

IFAB المنوط بها منح الرخصة لتشغيل هذه التقنية أنه في حال استخدامها بشكل سيء وإفساد المباريات نتيجة عدم نجاح مستخدميها فى استيعاب تقنية الفيديو وعدم فهم قانون كرة القدم يتم إيقاف العمل بتقنية الفيديو فى الدورى المحلي.