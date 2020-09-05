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رياضة

اتحاد الكرة في ورطة.. IFAB يهدد استمرار الـ VAR فى الدورى المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:20 م
تقنية الفيديو فى
تقنية الفيديو فى الدوري
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يسرى غازى
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل بشأن تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR فى الدورى الممتاز التى بدأ تفعيلها اعتبارا من الموسم الجاري.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعاقدت مع الشركة الإسبانية ميديا برو من أجل تشغيل تقنية الفيديو الـ var فى المسابقة المحلية.

وقال المصدر ذاته : إن مشروع الـ VAR مهدد بسحبه من مصر بسبب عدم إدارته بشكل صحيح لأنه من شروط المجلس التشريعي لكرة القدم 
IFAB المنوط بها منح الرخصة لتشغيل هذه التقنية أنه في حال استخدامها بشكل سيء وإفساد المباريات نتيجة عدم نجاح مستخدميها فى استيعاب تقنية الفيديو وعدم فهم قانون كرة القدم يتم إيقاف العمل بتقنية الفيديو فى الدورى المحلي.

وأشار إلى أن مباريات الدورى الممتاز سادت خلالها حالة من الجدل بشأن الأخطاء التحكيمية رغم الرجوع الى تقنية الفيديو الـ var وذلك نظرا لعدم توافر الخبرات التى يتمتع بها حكام الفيديو إضافة إلى أخطاء حكم الساحة.

وعن حديث مسئولى الجبلاية ان الـ var قيد التجربة قال المصدر: حديث مسؤولي اتحاد الكرة عن أن تقنية الفيديو ما زالت تحت التجربة عار من الصحة تماما لأنه طالما تم تفعيل الـ VAR online يكون تم تفعيله بشكل رسمي فى مباريات المسابقة المحلية".
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