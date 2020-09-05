كيفية الصلاة جالسا كما فعلها النبي وحكمها وضوابطها

حكم الصلاة جالسًا وهل صلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس، أسئلة حائرة بين كثير من الناس، وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعض نوافله وهو جالس، لأن جسده الشريف لا يقوى على حمله، والسبب ليس المرض أو غيره، وإنما هموم الناس، حمَّلوه من أثقالهم فصيَّروه شيخًا محطومًا، فصلوات ربي وسلامه عليه، كم أُتعب وأثقل بهموم أمته وأعبائها!.
واستشهد «الجندي» في إجابته عن سؤال: «كيف كان يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس؟»، روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: "نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ» (رواه مسلم).
واستدل بما روي وعَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-: «أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ» (رواه مالك في موطأه).